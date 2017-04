Fitnessistaar Evelin Ainomäe: nädalavahetusel naudin ja argipäeval annan piitsa! Milline täiuslik tasakaal!

Fitnessistaar Evelin: Suveks kõik koos minuga vormi on nüüdseks tõesti käivitunud ja esimene kehavormimise nädalgi mul juba seljataga.

Kuidas siis läks?

Iga algus on ikka raske ja minu jaoks on kõige keerulisem alati just alustamine. Nii mõnus on ju vabamalt võtta ja lihtsalt elu nautida. Lisaks kümned vabandused kiirest elutempost ja kohustustest, mis meil kõigil igapäevaselt kanda on.

Kui aga endale lubadus antud, siis taganemisteed pole. Niisiis, ikkagi alustasin lõpuks suure surmaga. Kuidas siis?

Mulle meeldivad sujuvad üleminekud ja keha harjutamine karmima režiimiga. Äärmuslikud ja järsud meetodid mulle lihtsalt ei istu, sest tihti saab liiga järsult alustatud dieet ka sama ootamatu ja kiire lõpu. Seega otsustasingi teha sissejuhatava nädala ning järk järgult oma elustiili dieedi ja treeninguga harjutada.

Ning uskuge või mitte – esmalt keskendusin korralikule unele ja väljapuhkamisele. Õhtul koju jõudes läksin ruttu magama, et korralikult energiat varuda. Kurnatus ja väsimus ei ole kindlasti parim tegusaks päevaks, mille juurde kuulub hulganisti füüsilisi tegevusi. Kui veidigi alla anda soovisin, siis piisas kiirest pilgust riidekappi, kus ootab hulganisti head ja paremat, mis suvel kenasti selga peab istuma.

Kuna trennist polnud ma siiski täiesti loobunud, siis pidin eelkõige keskenduma oma toitumisele. Mida muutsin oma toidulaual?

Alustasin oma igapäevase menüü planeerimisega. Varusin külmkappi toitvat ja tervislikku toitu, et kogu päeva vältel ikka kütust jaguks. Ja kui soovin vähem süüa, siis on minu võtmesõnaks näljatunde vältimine. Kõige suurem viga on päeva jooksul toidukorrad vahele jätta, sest siis ei ole võimalik oma õhtusi isusid taltsutada.

Seega reegel number üks - hommikusöök olgu igapäevane püha rituaal ja traditsioon. Ja ikka toitev ja tervislik.

Minu hommikuseks lemmikuks on puder. Ja juba mõnda aega armastan üle kõige rukkihelbe putru. See on nii maitsev ja loomulikult ka ülikasulik. Keedan seda veega ning pudru valmides lisan pisut munavalget. Lisaks veidi soola, kaneeli ja mett. Kõige krooniks segan hulka aga korraliku koguse maasikaid. Võtan need otse sügavkülmast ja segan valminud pudru sisse. Tulemuseks on vapustav maitse ning lisaks ka sobiv temperatuur, sest jäised maasikad jahutavad kuuma pudru just sobivaks. Kohvi proovin juua kas mustalt või väikese piimaga. CaffeLattet ja Cappuccinot tarbin nüüd taas harva. Ja kui, siis pigem magustoidu eest.

Enne kodust tööle tormamist mõtlen läbi, kas saan teha lõunapausi ja kui ei , siis hoolitsen selle eest, et kogu päevaks ikka toit kaasas oleks. Siis ei jää nälga ja jaksan ka päeva lõpus trenni teha. Minu sõnum olekski, et söö tihti, mõõdukalt ja tervislikult ning kaal hakkabki tasapisi alanema. Mida tööle minnes kaasa võtta, sellest ehk järgmisel korral täpsemalt.