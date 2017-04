Eesti valusaima lahutuse räpased detailid: Kersti ja Argos Krachti sõda varanduse pärast käib tänase päevani

«Kõigepealt, siis kui keegi tahab tõestada, et tal on kellegi suhtes õigus käituda ebaseaduslikult või midagi üle võtta või mitte midagi anda, siis on alati nii, et mind ähvardatakse. Argos Kracht läks ka seda teed, et kõigepealt olin nagu ohtlik temale, siis järgmine etapp oli see, et olin ohtlik kõigile ja kogu ümbritsevale,» väitis Kersti.

Kersti ütles, et tüli raha ja klientide pärast läks nii hulluks, et Argos hakkas kasutama kõikvõimalikke meetodeid. Üks neist oli süüdistus, et Kersti olevat lubanud Argose uuele naisele hapet näkku visata. Seda on uurinud ka politsei.

«Kui sul on raha, siis leiad alati endale tunnistajaid ja võid osta kellegi ära ja öelda, et ta ütles nii. Annad näiteks neile 1000 eurot ja selle raha eest võid saada endale mitmeid tunnistajaid, kes ütlesid, et nad istusid kõrval ja kuulsid. Või et keegi nägi, kuidas Kersti Kracht ostis poest hapet, mida ma ei ole kunagi ostnud,» kinnitas Kersti.

Kersti sõnul olid süüdistused välja mõeldud selleks, et kahandada tema usaldusväärsust klientide ees ja et naine ei oleks suuteline seda äri enam üksinda ajama. Kersti sõnul oli ta ühel hetkel nii nurkasurutud seisus, et ta palus mingil hetkel abi allilmas autoriteetsust omava Assar Pauluse käest, kelle ta saatis oma eksabikaasaga «läbirääkimisi» pidama.

«Ma rääkisin paljudega, et kas nad peaksid Argosega läbirääkimisi. Sealhulgas rääkisin ka Assar Paulusega.» Kermoni varade jagamist on peale allilma aastaid arutanud ka kohus, politsei ja prokuratuur.

Kersti ja Argose tülis on pooli valinud ka lapsed - isa poolt on tütar ja ema poolt poeg. Argose ja Kersti tütar Katrin töötas vanemate ettevõttes juristina, kuid oli sunnitud Kermonist lahkuma klientidelt varastatud raha tõttu. Täna on Katrin tuntud rohkem tantraspetsialisti Jaya Shivani nime all, kes sai kuulsaks, kui ta jäi seksimisega vahele Nepali pühakojas.

«Kuuuurija» kohtus Argos Krachtiga Tallinna Liivalaia kohtumajas, kus arutati parasjagu seda, kuidas pereäri sattus Argose kätte. Argos oli just andnud kohtu ees tunnistusi.

«Kersti ütles mulle kunagi sellise lause, et temast lahkutakse ainult kas vanglasse või hauda,» ütles Argos. «Ma arvan, et ma ei ole kumbagi minemas, aga see on see, mida tema soovib.»

Argose sõnul on Kersti prokuratuurile palju valetanud ja näidanud end süütu kannatajana.

«Ta on esitanud väga palju «alternatiivseid fakte», nagu armastatakse Ameerikas öelda,» nentis Argos. «Ta on oma lugu nii palju igal pool rääkinud ja rääkinud seda nii värvikalt, et meie loost on saanud prototüüp.»

Argose enda versioon lahkuminekust on teistsugune.

«Mina olin muutunud täiesti pangaautomaadiks, mida oli vaja küll hästi hooldada, aga mis pidi nupulevajutamisega seda või teist tegema. Eelkõige muidugi raha välja andma, eks ole. See oli 17. november 2009, kui ma selle otsuse tegin, et nüüd me lõpetame sellisel moel kooselu ära,» seletas Argos. «Kui mu alternatiiviks on elada mitu aastat asjana, siis see on veel hullem. Parem õudne lõpp kui lõputa õudus.»