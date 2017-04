Video: kelle palgad on Eestis viimasel ajal kõige rohkem tõusnud?

Statistika näitab, et keskmine palgatase Eestis on viimasel ajal tõusnud. Ettevõtjad ja analüütikud hoiatavad aga hoopisiki liiga kiire palgatõusu eest.

Samuti tuleb uurimustulemustest välja, et eestlased on hakanud rohkem reisima ning ka meie juurde leiab üha enam turiste jälle oma tee. Samas on selge, et palk ei ole tõusnud mitte kõigil mingi teatud valdkonna töötajatel. Kes püsti, kellel palk viimasel ajal tõusnud on?