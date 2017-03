Hannaliisa Uusma annab muusikaprojektiga HUNT välja vinüüli. Kuula muusikat!

TMW «Kuku Paranoia Arts Club» laval üles astunud HUNT, kes loob tõsiselt mõnusat elektroonilist indie-soul muusikat, on valmis saanud plaaditäie lugusid, mis ootavad kohekohe päikesevalgust.

Aasta tagasi loodud bänd pole erilist turundust teinud ja on siiani vaid üksikuid lugusid avalikustanud. «Nüüd on aga plaadimaterjal koos ja kahe nädala pärast peaks toimuma plaadi avaldamine», rääkis pärast KUKU klublis toimunud laivi, bändi laulja, Annaliisa Uusma.

Avalikkusele rohkem teada, kui ansambli HU! suurepärane laulja lausub, et mõlemad muusikaprojektid on südamelähedased. «Kui ansamblis HU! kaifin rohkem seda esitajastaatust, siis HUNT on rohkem eksperimenteerimine.

Muusika avaldatakse vinüülpaadina, mis on toodetud Eesti ainsas vinüülitehases, Tartus.

Kokku toodetakse 300 eksemplari plaate, mida on võimalik eeltellida juba praegu.

Saa osa mõnusast muusikavaibist, mida pakub HUNT