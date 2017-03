Ülikõrgelt hinnatud The Witcheri kodustuudio CD Projekt RED tuleb MängudeÖÖle

Koletisi tapmas ja maailmu loomas

Philipp Weber (CD Projekt RED)

The Witcher 3: Wild Huntis on mängijal duaalne roll: ühest küljest ollakse tööd otsiv eraklik nõidur, teisalt aga isafiguur ja ka sõber mitmetele usutavalt ellutoodud maailma asustavatele väga eripalgelistele tegelastele. Philipp seletab, kuidas CD Projekt RED kombineeris mängu luues narratiivi ja mängumaailma avastamise, üritades mängijani tuua mõlema aspekti parimaid külgi.

Pressimaterjal / Level1

Philipp Weber õppis oma koduriigis Saksamaal ajalugu ja arheoloogiat. CD Projetk REDi asus Weber missioonidisainerina tööle peale seda, kui 2013. aastal tema The Witcher 2: Assassin's of Kingsi jaoks loodud Lykaoni-nimeline modifikatsioon stuudio tähelepanu köitis. Tänaseks on Philipp loonud missioone The Witcher 3: Wild Hunti ning selle laienduste, Hearts of Stone'i ja Blood and Wine'i jaoks. Tema poolt disainitud missioonide hulka kuuluvad näiteks Blood and Wine lisapakist The Warble of a Smitten Knight, Beyond Hill and Dale, and There Can Be Only One. Lisaks missioonide loomisele töötas Weber ka elava maailma realiseerimisel ning lõi kaasa Hearts of Stone'i näoanimatsioonide loomisel. Hetkel töötab Philipp CD Projekt REDi järgmise mängu, Cyberpunk 2077 juures.

Pressimaterjal / Level1

Varasemalt oleme välja hõiganud, et MängudeÖÖ loengusaalis räägib Greg Louden Remedy'st, kuidas loodi Quantum Break, kohalikud mänguarendajad arutlevad kogemustest GDC-l ja VR arkaadide olukorrast Eestis ning külalisi näeb ka Leedust, Kanadast ja Argentiinast. Tule kohale ja pane kõrv peale!