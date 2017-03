Müsteerium lahendatud: Kristina Viirpalu kleidid on leitud

«Lennufirma KLM tuunnistas oma süüd,» ohkab Kristina ning sõnas, et niipea ta oma loomingut lennukitega transportima ei kipu. Lennufirma Nordica esindaja Toomas Uibo sõnul andsid nad endast kõik, et kohvrisaaga positiivse lõpu leiaks: «Meile on iga meie reisi väga-väga tähtis, kadumisepäeval ei lahkunud me kontorist enne keskööd».

Kristina Viirpalu kollektsiooni kuuluvad rõivad. / AFP/Scanpix