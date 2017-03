Äge! Savisaare nägus ja võitlushimuline silmarõõm kandideerib aasta sekretäriks

"Savoy ball" - pidulik esietendus Estonias 15.01,14. Härra linnapea Edgar Savisaar oli esietendusele tulnud kauni noore piiga Jekaterinaga.

26-aastane töötab Tallinna Linnakantselei sekretärina ja kolleegid iseloomustavad teda kui väga rõõmsameelset ja aktiivset naist, kes on võitu igati väärt.

Tegus tütarlaps harrastab aktiivselt muuseas ka Korea päritolu võitluskunsti Taekwondo.

Taekwondo ehk tae kwon do on Korea päritolu võitluskunst, mille suur propageerija oli 1955. aastal näiteks ka Lõuna-Korea armee kindral Choi Hong Hi. Taekwondo rakendamise põhjuseks oli sõdurite sõjalise väljaõppe vajalikkus.

Taekwondo, üks paljudest võitluskunsti liikidest, sisaldab umbes 3000 võtet. Taekwondo’le isloomulik omadus on fakt, et 70% tehnikast sooritatakse jalgadega, millest paljud on hüppetehnikad.

Nii et ettevaatust kõik, kes Edgariga tüli norida kavatsevad, sest malbe olekuga Katja võib teid ühe jalahoobiga pikali lüüa!

Katja on olnud Eesti Keskerakonna ja Tallinna linna noortevolikogu liige. Alates detsembrist 2013 asus ta tööle Tallinna linnavalitsuses. Hariduse on omandanud kaunitar Tallinna Ülikoolis, riigiteaduste osakonnas.

"Savoy ball" - pidulik esietendus Estonias 15.01,14. Linnapea Edgar Savisaar oli etendusele tulnud kauni noore piigaga. Rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe (paremal)

Sekretäride konkurss koosneb kahest voorust:

I voorus selgitab ekspertidest koosnev žürii välja 8 finalisti, kes pääsevad II vooru ning võtavad 13. aprillil mõõtu mitmetes erialastes ja loomingulistes testides. II voor jätkub kampaanialehel hääletusena, kus sõprade, kolleegide ja kõigi teiste antud hääled mõjutavad oluliselt kandidaadi kohta lõplikus paremusjärjestuses. II vooru lõpus selgub ka rahva lemmik ehk enim hääli saanud võistleja.

Konkurss kulmineerub 25. aprillil toimuva piduliku finaaliga, kus kuulutakse välja PARIM SEKRETÄR 2017. Rikkalik auhinnafond 10 000 € sisaldab auhindu KÕIGILE!

Hoiame siis kõik koos Katjale pöialt!