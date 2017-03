Elisa Kolk: tüdrukud, teil ei ole vaja plastilist kirurgiat, et olla ilusad

"Ma armastan ilma meigita olemist! Tüdrukud, teil ei ole vaja plastilist kirurgiat, et olla ilus. Instagram on meie elude suur mõjutaja - me näeme täidlasti huuli, kassisilmi, täiuslikku nahka ja võrratuid kehasid," kirjutas Elisa Kolk, kes armastab ka endast paljastavaid ja võrgutavaid pilte postitada.

Neiu tunnistab, et sotsiaalmeedias nähtu hakkas ka teda mõjutama, aga ta ütleb endale alati, et ta on ilus nii nagu ta on. "Ei ole vajadust midagi teha. Naised, te olete ilusad naturaalselt! Ärge laske kellelgi või millelgi enda tuju alla viia!" kirjutas lauljanna ja asus siis ripsmepikendusi reklaamima.