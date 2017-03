Gunnar ja Heli Kraft

Esimeseks sõjajärgseks Miss Estoniaks kroonitud Heli Mets ja tema ärimehest abikaasa Gunnar Kraft on oma veerandsada aastat kestnud abielule joone alla tõmmanud, vahendab Publik. Heli kannab taas oma neiupõlvenime Mets. Helil ja Gunnaril on kolm last – poeg Andreas ja tütred Katharina ja Christina.