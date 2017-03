Kevadtuuled puhuvad: ärimees Sten-Erik Jantsonist sai uus TLÜ/Kalev omanik

Sten-Erik tunnistas Elu24le, et korvpalliklubi omanikuks saamiseni viis pikaajaline sõprus klubi nüüdse aupresidendi ja endise omaniku Kalle Klandorfiga. Sten-Erik on Kallet alati enda üheks isafiguuriks ning mentoriks pidanud. Nüüd oli aeg oli küps härra 40 aastane elutöö üle võtta ning noort verd ettevõtmisesse tuua. Uus positsioon ei ole Jantsonile kindlasti võõras. Kunagi on ta isegi samas klubis palli patsutanud ning manageri rolli täitnud.

TLÜ/Kalevi peatreener Kalle Klandorf (ülikonnas) / Tairo Lutter

Mees tunnistab, et kingad, mida nüüdsest täitma tuleb hakata on väga suured ning samasuguse panuse nimel, nagu Klandorf seda korvpalli on teinud peab pingutama. «Võib juhtuda, et minu panus ei saa kunagi samasuguse väärtusega olema,» jääb mees aupaklikuks. Samas võtab ta klubi juhtimise üle rahuliku südamega kuna teab, et võib alati oma eeskujult nõu küsida. «Selle klubi eesmärk on alati olnud medal ja eks me teeme omaltpoolt kõik, et see eesmärk saaks lähiaastatel ka ellu viidud,» lausub mees lõpetuseks.