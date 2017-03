Kerli Kõiv: väikeses linnas on raske olla friik ning olin koolikiusamise ohver

Kerli pajatab Iluguru veergudel, et oli väikeses Elva linnas justkui friik ning seepärast ka koolikiusamise ohver - nii õpilaste, kui ka õpetajate poolt.

«Tundsin ennast üksi ning mul polnud tõelisi mõttekaaslasi kuni hilise pubekaeani, mil hakkasid tekkima kunstnikest sõbrad üle Eesti, kellega siis mitmepäevaseid kokkusaamisi korraldasime - Viljandist Kuressaareni.»

«Tänaseks on minuga õnneks ära harjutud ja saan rahulikult oma asju teha. Ema küll kritiseerib vahel ikka veel, aga siis tuletan talle meelde, et olen nüüd 30 aastane ja need ajad, kus mu riietust kommenteerida võis, on juba ammu möödas. Haha!