Pildid: Trump ja Putin käsikäes

Tegemist ei olnud siiski Londonit koos külastanud USA ja Venemaa presidendiga, vaid näitlejatega, kes oli grimeeritud kahe riigijuhiga võrdlemisi sarnaseks, reklaamides kohalikku ratsutamisvõistlust, edastab Caters News.

Ratsutamisvõistluse korraldajate teatel valiti reklaamnägudeks kuulsad mehed, kuna kõik tunnevad neid.

Venemaa ja USA suhted on hetkel segases seisus, sest USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurib, kas Venemaa üritas USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkuda ja kas Trumpi kampaaniameeskond suhtles salaja venelastega.

Putinit ja Trumpi kehastanud näitlejate arvates on kahe suurriigi sõbralikud suhted võimalikud, samas mõlemad presidendid on «kõvad nagu kivid», mis puudutab nende arusaamasid ja poliitikat.

Kanalil CNN valmis dokumentaalfilm Vladimir Putinist «The Most Powerful Man in the World», milles samuti lahatakse Venemaa ja USA suhteid.

Trump kiitis presidendikampaania ajal mitmel korral Putinit, et Venemaa liider on just selline nagu president olema peab ja Putin vastas omapoolsete komplimentidega ehk mõlemad veretasid häid sõnu nagu kuumi kartuleid käest kätte.