Elu24 video! Mihkel Kärmas: kui minister käib armukesega välismaal maksumaksja raha eest, siis on see ülekaalukas avalik huvi

Popstaari staatusest ajakirjanikuks astunud Piret Järvis rääkis Elu24-le, et ta ei tunne, et oleks pidanud kauni naisterahvana ennast ajakirjanikuna rohkem kehtestama: «Traumat ei ole, et keegi oleks midagi halvasti öelnud.»

«Kui tegeleda karmide teemadega, rääkida keskealiste meestega teemadest, millest nad ei taha minuga rääkida, siis aeg-ajalt tuleb küll ette sellist isalikku suhtumist, et mis sina noor naine ikka siin tead,» rääkis Anna Gavronski, et siis tuleb nad kas korrale kutsuda või asjast mitte välja teha. «Eks see suhtumine tuleb siis, kui nad tunnevad, et nad on nurka surutud. Aga see mind väga ei heiduta,» lisas Anna.

«Eks me jaotame ka toimetuses teemasid vastavalt sellele, kuidas tunneme, et nad oleksid sobilikumad,» rääkis ajakirjanik, et perevägivalla all kannatava naisega on ehk lihtsam suhestuda naisterahval. Mõned naised ka kardavad mehi.

Parim teletoimetaja Mihkel Kärmas ütles, et lugu, mille eest ta iseendale auhinna annaks, on veel tegemata. «Ma väga loodan, et see on tegemata.»

Kärmas loodab, et «Pealtnägija» kestab veel pikalt ja sellise saate järele on alati vajadus. «Isegi tumedatel nõukogudeaegadel oli mingi selline saade omas kontekstis olemas.»

Mille järgi otsustab tiim, milline lugu läheb tegemisse ja mis mitte? «Meie jaoks selline võlusõna on ülekaalukas avalik huvi. See pole sama asi, mis on ülekaalukas uudishimu. Inimestel võib olla uudishimu paljude asjade vastu. Kui minister käib armukesega välismaal, siis selle vastu võib olla suur uudishimu, aga tingimata mitte ülekaalukas avalik huvi. Kui minister käib armukesega välismaal maksumaksja raha eest, siis on see ülekaalukas avalik huvi,» selgitas Mihkel Kärmas, et nii neid teemasid vaadatakse, aga ta lisas ka, et püütakse asju mitte liiga tõsiselt võtta.

