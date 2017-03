Vabaerakonna juhatuse esimehe kandidaat Jevgeni Krishtafovitsh annab nõu, mida teha, kui kui sind on tabatud kanepipläru suus või taskus

Mida teha, kui sind ähvardab väärteomenetlus ja mis üldse on väärtegu?

Väärtegu on käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud süütegu, mille eest põhikaristusena on ette nähtud rahatrahv, arest või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine.

Millal üldse alustatakse väärteomenetlust ja kust jookseb piir?

Väärteomenetlust alustatakse juhul, kui ametiisikul ehk politseil tekib kahtlus, et isik on mingit seadust rikkunud. Ja sel juhul mitte et ta võiks, aga ta on kohustatud alustama väärteomenetlust.

Kas see on hea või halb?

Iga jurist vastab sellele küsimusele isegi unepealt, et see on hea. See on isegi väga hea, sest väärteomenetluses on isikul väga palju õigusi. Õigus kaitsele, õigus mitte anda ütlusi, jne.

Kuna näib, et pea iga asja ja isiku vastu võib suvalisel hetkel alustada väärteomenetlust, siis mida oleks sellega seoses hea teada? Näiteks alustatakse täna Eestis väärteomenetlust isegi juhul, kui punase tule ajal teed ületad või bussis piletita sõidad...

Jah see on tõsi. Näiteks, kui oled tarbinud isegi kanepit, mis politseile loomulikult ei meeldi, ka siis alustatakse väärteomenetlus.

Aga, mida siis teha, kui sind on tabatud kanepipläru suus või taskus?

Kõigepealt on oluline selgitada välja oma õigused ja need tuleks politseil sulle loomulikult ka väärteomenetluse protokolli vormistamisel esmalt teatavaks teha. Tihtipeale seda ei tehta ja inimene ise ei oska seda ka küsida.

Kanepi tarbimise eest võib inimest karistada kas arestiga või rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kõik protokollid, mis on minuni jõudnud on tehtud miskipärast kiirmenetluses. Ja minu arvates on see viga number üks. Kiirmenetlus väärteoasjade puhul on üks kahtlane menetluse viis. Seda võiks kasutada ainult juhul, kui kõik asjaolud on selged.

Kas tegelikult siis ei peakski kiirmenetlusega nõustuma?

Kiirmenetluse boonus väärteomenetluse puhul seisneb selles, et maksimaalne karistus kiirmenetluse puhul, mida tohib rakendada on rahatrahv kuni 200 trahviühikut. Võrreldes selle sanktsiooniga, mis on kanepi tarbimise eest ette nähtud ehk 300 trahviühikut, siis tegelikult pole see vahe üldsegi suur.

Põhimõtteliselt kiirmenetlusega sellisel puhul nõus olla pole mõtet. Muidugi on olemas risk, et kui asi läheb edasi üldmenetlusse, siis selle isiku suhtes teoreetiliselt pahim mida võib kohaldada on arest. Aga kohe ütlen, et kui politsei selle menetluse põhjal nõuab aresti, siis palun kohe helistage mulle ja seda kas või öösel. Ma tulen kohe kohale kaameraga, sest sellest tuleks teha suur lugu.

