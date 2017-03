Pildigalerii: Eesti Aasta Ettevõtja 2017 gala meeleolukas afterparty

Eile õhtul toimus Kultuurikatlas EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 galaõhtu. Kuulutati välja EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 laureaadid, kelleks on Arno Kütt ja Peep Kuld - pakirobotite tootja Cleveron AS ja veebikaubamaja ON24 AS.

Auhinnad andis neile üle Jevgeni Kabanov - EY Eesti Aasta Ettevõtja 2015. Ettevõtja Elutööpreemia pälvis Mati Vetevool - M.V.Wool AS. Auhinna andis üle rahandusminister Sven Sester. Avakõne pidas Ernst & Young Baltic AS partner Ranno Tingas. Õhtut juhtis Tanel Padar, laulis Tanja Mihhailova.