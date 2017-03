Homod tulevad augustis Tallinna tänavale. Kas lähed ka?

Mihkel Raud esitas riigikogu liikmele, Jaak Madisonile, provokatiivse küsimuse:

"Jaak, homod tulevad augustis Tallinna tänavale. Mis asi see on – kas tervitatav demokraatlik protsess või on see järjekordne katse, et tegeleda homopropagandaga?"

"Üks ei välista teist," oli Jaak Madisoni lühike vastus ja ta jätkas, et konservatiivid on alati rõhutanud põhiseaduslikke õigusi. Sellest tulenevalt on kõigil õigus avaldada oma arvamust ja avaldada meelt, kaasa arvatud homod. Küsimus on ainult selles, mida nad saavutada tahavad. Jaak ei osanud ise sellele vastata ja lisas, et tema ei ole homo.

Riigikoguliige ja Reformierakonda kuuluv Yoko Alender pidas igati tervitatavaks seda, et inimesed avaldavad julgelt enda arvamust.

Juhtides tähelepanu kooselu seadusele, avaldas Yoko arvamust, et üks väike seadus ei muuda ühiskonda kohe, aga ta kujundab mingisugust mõistmist ja arusaama ühiskonnas. Seaduse ees on kõik inimesed võrdsed.

Mida arvad Sina, armas lugeja, geiparaadist? Kas geid peaksid marssima Tallinna tänavail?