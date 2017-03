«Prooviabielu» staaridelt nõutakse liigse lobisemise eest trahvi

TV3 uus sari «Prooviabielu» sai avapaugu alles kolm nädalat tagasi, kuid juba praeguseks on selle kaadritagused paljastatud ning fännid ilmselt teavad, kuidas tõsielusari peategelaste Heleni ja Liisa jaoks lõppeb.

Saateosalised on avameelitsenud ajakirjanduses, oma blogides ja sotsiaalmeedias. Näiteks sel nädalal paljastas üks saateosaline Kalvi-Kalle saate kaadritagust sotsiaalmeedia kanalis Snapchat ja märkis muu hulgas, et saade on täielik kokkumäng. Ta mainis ka, et saate meeskond ähvardab teda 3000-eurose trahviga, kuid ta on nõus selle ära maksma.

Kalvi-Kalle Facebooki profiilipilt andis aga juba saate alguses aimu, et ta on peaosalise Heleniga õnnelikus suhtes.

Enne saate eetrisse jõudmist pidid selle osalised alla kirjutama konfidentsiaalsuslepingule, mis näeb muu hulgas ette, mida tohib saate ajal meedias rääkida ja mida mitte.

«Jah, osalejad on rikkunud konfidentsiaalsuse lepingut, mis on nende poolt alla kirjutatud,» kinnitas TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum Postimehele. «Saate tootja on otsustanud «Prooviabielu» lepingut rikkunud osalejatelt kindlasti lepingus nimetatud trahvisumma sisse nõuda, kuna telekanalile on põhjustatud majanduslikku kahju,» ütles Jukkum, jättes aga täpsustamata, milles see majanduslik kahju seisneb.

Samuti jättis ta täpsustamata, kellelt ja kui suurt trahvi nõutakse. «Lepingu sisu, samuti selle rikkumise eest määratud trahvi määr on konfidentsiaalne,» ütles ta vaid.

Jukkumi kinnitusel ei ole varem ühegi analoogse saate puhul ette tulnud olukorda, mil oleks vaja välja nõuda leppetrahve.