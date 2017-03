Vastne pisipoja isa Margus Hunt soetas koos oma ameeriklannast abikaasa Heather Huntiga endale kodu Texasesse. Margus koos poja Liam Aleksanderi ning naise Heatheriga pakkis kompusd kokku ning kolis tagasi Texasesse, kus ta kunagi oma õpinguid alustas.

Huntide uue kodu näol on tegemist vaat et kaasaegse mõisaga. Marguse abikaasa Instagrami kontole postitatud videost on näha, kuidas Eestist pärit Ameerika jalgpallur oma abikaasa ning poja nagu õige mees muistsel aal üle lävepaku uude koju kannab.

Rohkelt kauneid mälestusi Huntide perele uues kodus!