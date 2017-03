Tanel Padari kallim Kristel Mardisoo parandab tervist haiglas

«Hommikune haiglaelu,» teatas kaunis Kristel Mardisoo Instagramis pildiga käest, mis hoiab vanillijäätist. Sõprade pärimise peale, mis naisel juhtus, selgub, et arstidel tuli kurgumandlid eemaldada.

«Ma arvasin peale oppi, et ma ei hakka kunagi enam rääkima, sest kohaliku tuimastusega tundus see kõik liiga õudne. Kiiret paranemist. Saad vaikuses mõnusalt heegeldada,» kirjutas pildi vastuseks ka lauljatar Luisa Värk, kes sama kadalipu läbi teinud. Oma tüdruksõpra kiidab pildi all ka Tanel Padar, kes leiab, et Kristel on tubli, et asja lõpuks ette võttis.

Head paranemist ka Elu24 poolt!