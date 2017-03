Paistes näoga Liisa selgitas «Kuuuurijas» vastuolulisi väiteid: ma olin šokis!

Näiteks väitis Liisa pühapäeval ilmunud pommuudises, et ründajate hulgas oli taksojuht. Tänaseks on teada, et taksojuht püüdis teda hoopis kaitsta.

«Võibolla oli see lihtsalt taksojuht, kes üritas mind taksosse lükata. Et nagu kaitsta või midagi,» selgitas Liisa «Kuuuurijas» arusaamatust. «Ma ei tea! Mul ei olnud aega seal kalkuleerida. See oli kohutav šokk minu jaoks, et üldse selline asi toimus.»

Statoili töötajad rääkisid «Kuuuurijale» aga seda, et nende kolleeg, kes tol ööl tööl oli, räägib väga hästi vene keelt ja nad ei usu, et konfliktiks võis minna keele tõttu ning selle taga võis olla ka midagi muud.

Liisa läks laupäeva õhtul pärast Eesti Laulu sõbrannadega välja. Suund võeti Kannu Kõrtsi ja kui pidu läbi, liikus Liisa taksoga Statoili, et natukene kehakinnitust võtta. Järjekorras tekkis aga väidetavalt vene keele tõttu sõnelus, mis lõppes peksuga. Politsei alustas juhtunu suhtes kriminaalmenetlust.

«Me teame nii palju, et kokku osales selles vägivallajuhtumis kuus inimest - kolm meest ja kolm naist. Praegu saab öelda seda, et esialgsed selgitused on vastuolulised. Esmase taustakontrolliga oleme tuvastanud, et konfliktis osalejad on ise erineva rahvusliku taustaga. Saame rääkida Moldaavia, Ukraina kui ka Soome taustast. See, et nad on vene keelt kõnelevad inimesed ja selle pinnalt järeldada rahvustlikku konflikti, on spekulatiivne,» kommenteeris Lääne-Harju politseiosakonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi.

