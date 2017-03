Koit Toome tütar Rebecca helistas isa võistlusloo poolt 30 korda

«See oli hästi eurovisioonilik laul,» rääkis Rebecca, miks laulu edu saatis, vahendas Menu portaal ETV saadet «Hommik Anuga».

Rebecca lisas, et saab kindlasti kaasa aidata, et isal ka Eurovisioonil hästi läheks. «Et ma oleks hästi tubli ja hea laps,» rääkis tüdruk, mis tal lähikuudel plaanis on.

Võidulaulu autori Sven Lõhmuse sõnul on «Verona» kalkuleeritud laul Eurovisioonile ning lähiajal pannakse paika muusikalised ümberkorraldused, lavaline olek ja palju muud.