Eestlased jumaldavad «tagaust»! Loe, millised on kaasmaalaste pornoharjumused

Veebileht märgib oma kokkuvõttes, et ehkki Eesti on rahvaaarvu osas maailma riikide seas 154. kohal, on Eesti Pornhubi liikluse edetabelis 88. kohal.

Eestlased veedavad pornolehel keskmiselt 9 minutit ja 26 sekundit, mis on maailma keskmisest kümme sekundit rohkem. Naised moodustavad 31 protsenti külastajatest, mis on tunduvalt kõrgem ülemaailmsest 26 protsendist.

Pornolehe külastajate keskmine vanus on 36 eluaastat - sama, mis ülemaailmne keskmine. Kõige vähem vaatavad eestlased pornot reedeti ja kõige rohkem pühapäeviti.

Suurim erinevus maailma keskmisega on selles, et eestlased kasutavad porno vaatamiseks oluliselt vähem mobiilseid seadmeid - ainult 49 protsenti ülemaailmse 72 protsendi vastu.

Eestlased otsivad enim videoid enda kaasmaalaste kohta. «Estonian» on eestlaste kõige otsituim sõna ja «Estonia» on seitsmendal kohal. Teised populaarsed otsingusõnad on «step mom», «lesbian» ja «mom».

Enimvaadatud videokategooria Eestis on «Anal», millele järgneb «Lesbian» ja «MILF». Videod, milles teevad kaasa vanemad pornostaarid, on natuke populaarsemad kui nooremad pornotähed.

Ülejäänud maailmaga võrreldes vaatavad eestlased 453 protsenti suurema tõenäosusega kategooriat «Russian» ning 88 protsenti suurema tõenäosusega kategooriat «Fisting».

Nagu suuremas osas maailmas, on Eestis enimotsitud pornotäht Kim Kardashian, kellele jääb napilt alla Mia Khalifa.

Keskmine eestlane veedab Pornhubis korraga 9 minutit ja 26 sekundit, kuid Tõrva rahvas tuleb ja läheb sellest 44 sekundit kiiremini ning Viljandi inimestel kulub selleks 34 sekundit kauem.

