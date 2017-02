Midagi uut! Juuste püsimeik on uudne püsimeigi liik, millest saavad abi ka mehed

Juuste püsimeik on algselt leiutatud meestele, kes võitlesid kiilaspäisusega, kuid nüüdseks on antud tehnika paljudes riikides juba väga levinud nii naiste kui meeste seas.

Uudsest tehnikast räägib lähemalt tunnustatud püsimeikar Merilin Markov-Valm, kes ka ise antud tehnika endale selgeks õppinud.

Millega on tegu, kui räägime juuste püsimeigist?

Juuste püsimeigi näol on tegemist umbes kolm aastat turul olnud tehnikaga. Viimase aastaga on antud tehnika tõeliselt tippu tõusnud. See on mõeldud kõigile, kellel on probleeme juuste kasvuga, kelle üleüldine karvakasv on hõre, kellel on soov täiendada meelekohti, vabaneda kiilaspäisusest, samuti neile, kellel on mingil põhjusel mõnest kohast juuksed eemaldatud, kellel on õhukesed juuksed ning kes värvivad oma pead.

On olemas inimesi, kes on eluaeg olnud tumedate juustega ning mingil põhjusel, mõne šoki tagajärjel, on nende juuksed üleöö halliks läinud, kuid ei soovita ennast heledamaks värvida või ei soovita jääda ka hallipäiseks.

Juuste püsimeik on ka neile väga hea variant — nimelt tehakse juuste imitatsioon nii, et peanahk ei paistaks õhukeste juuste alt välja. Tegu on väga tänuväärt ning vastutuleliku protseduuriga. Algusel sai antud protseduur suunatud meestele, kes võitlesid kiilaspäisusega, ning et varjata ära kiilanevad kohad ja armid.

Milline jääb tulemus?

Efekt saavutatakse, joonistades aparaadiga detail detaili haaval ehk siis juuksekarva haaval. Turule on tulnud on ka erinevate firmade aparaatidel otsikud, mis võimaldavad korraga rohkem kui üks karv korraga teha. Mõnikord ka hajutatakse, kuid põhiline on see, et ei tohiks jääda puudrine efekt.

Välimus jääb selline, nagu oleks tumedate juuste umbes nädalaajane väljakasvu efekt. Loomulikult ei joonistata pikki juukseid, vaid tegu on väikese täpitehnikaga. Kui istute hiljem inimesega ninapidi koos, siis ei ole efekt arusaadav enne, kui pead katsuda.

Kui populaarne on antud tehnika maailmas ning mis te arvate, kui julged on Eesti inimesed seda katsetama?

Eestis on mõned tegijad kes seda teenust pakuvad, viie näpu peal üles lugeda, küll aga on protseduur väga populaarne välisriikides. Eriti levinud on see meeste seas, on isegi olemas eraldi salonge, kus teostatakse meestele juuste püsimeiki.

Kuna ma ka ise olen selle tehnika selgeks õppinud, siis nüüd linna peal käies või televiisorit vaadates, kui märkan, et kellelgi oleks antud protseduuri vaja, tahaksin kohe minna ja öelda, et tule minu juurde, ma lahendan selle probleemi. Olen tegelikult seda ka paaril korral teinud ning need inimesed on enda protseduuri saanud.

Kui kaua võtab protseduur aega ning milleks peaks inimene valmis olema?

Kui täitsa ausalt öelda, siis klient ei peaks eriti millegagi arvestama. Ta peaks arvestama ainult sellega, et tal on aeg broneeritud ning et ta tuleks antud ajaks kohale. Ülejäänud tegevus toimub juba tehniku ning kliendi koostöös. Klient näitab ära, milline on probleemne koht, samuti ütleb ta, kas soovib antud kohta täita, tahab ta kohevust või soovib ta hoopis kogu pead ette võtta.

Kui klient valib täitmiseks meelekohad, siis valitakse temaga koos värv. Edasi arvestatakse vanust ning aega, sellega seondub väga palju erinevaid nüansse. Samuti tuleb kliendil jälgida, et kui ta on olnud eluaeg musta värvi juustega ning on lasknud teha näiteks meelekohtadele juuste püsimeigi, siis paari kuu pärast juukseid blondeerima hakata ei ole mõttekas. Seda muidugi seetõttu, et teostatud püsimeik jääb meelekohtadesse siiski tume.

Muidugi vaadatakse protseduuri alguses inimese peakuju, millest lähtuvalt pannakse paika sümmeetria, kui kaugelt peaks juuksepiir algama. Seda selleks, et tulemus ei jääks liiga madala-, või vastupidi, liiga kõrgelaubaline. Kõik peab olema omavahel kooskõlas.