Piret Järvis pakkis kohvrid ja kolis kallimale järele Gruusiasse

Piret Järvis järgnes Gruusiasse oma kihlatule Egert Milderile, kes läks sinna tööasjus elama, vahendab ajakiri Mood.

Suure osa ajast on naine ka Eestis, kuna "Pealtnägija" töö nõuab tegemist. Siiski on tema jaoks kõige õnnelikum olukord see, kui ta saab olla oma kallimaga huvitavas paigas ja teha temaga seal midagi sellist, mida ei ole varem kogenud.

"Meil on nii, et kui oleme 24 tundi ninapidi koos, siis tundub, et ainult nii võikski kogu aeg olla," tunnistas naine, et ainult nii on ta sada protsenti õnnelik.

Raadio 2 Aastahitt 2016 auhinnapidu, Piret Järvis ja Egert Milder / Toni Läänsalu

Thbilisis elab paar tavalist elu. Kui kinnisvaraga tegelev Egert on tööl, istub Piret arvuti ees ja toimetab saateid.

