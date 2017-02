Uus staar on sündinud! Saage tuttavaks: Dildo-Olga!

Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine või sadomaso pidu?

Galerist Olga Temnikova tuli presidendi vastuvõtule või sadomaso peole, küsis nii mõnigi pidulikku pingviinide paraadi telerist vaadanu. «Kas see on reaalselt m*nn naise kaelas? Või on tegu jälle mingi udupeene disainehtega..., näiteks nagu rändrahn?» on Elu24 lugeja aus küsimus, kuhu lisatud ka illustreeriv pilt.

«Ei tahaks olla ülekohtune, kuid siit on sündinud küll uus meelelahutusstaar - Dildo-Olga,» annab teinegi lugeja kuuma.

Presidendi kultuurirahastu nõukogu liige, galerist Olga Temnikova ja pensioniühistu Tuleva nõukogu esimees Indrek Kasela Eesti vabariigi 97. aastapäeva vastuvõtul, kus daam niitis samuti tähelepanu uhke aksessuaariga. Vinge kaelaehte autoriks on tunnustatud ehtekunstnik ja professor Tanel Veenre.