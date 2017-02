Moepolitsei: nemad astusid pingviinide paraadil ämbrisse ja nemad meepotti!

Kuid olgem ausad, nalja hakati tegema juba tunde varem…

Marimell, räägime ikka kõige põnevamast ehk kleitidest?

Presidendi kostüümivalik ei üllatanud kuidagi – rahvariided on sama kindla peale minek kui leivale võid panna. Alustame loomulikult nõrgematest paladest ja teeme lühidalt. Ütlen kohe ära, et tegemist on MINU arvamusega. Ma ei ole ei moedisainer ega mingi megakriitik, lihtsalt ma vaatan seda kleidirallit igal aastal ja ei saa mitte vaitki olla...

Mõne puhul jäi küll mulje, et pidin minema Solarisse piima ostma, aga mõtlesin, et hüppan üle tee Estoniast ka läbi.

Kas peeglisse ikka vaatasid enne, kui pittu läksid?

Nagu wtf, osad inimesed endale selga ajavad!? Kas keegi ei ütle neile nagu superstaarisaatesse pürgijatele, et kuule see ei lähe kohe mitte…

Vasakpoolne piiga mõtles ilmselt: “Näe, mul siin ilus suvekleit, oleks teine ainult pikem… Panin seeliku otsa ja voilaa!” No ei ole ilus! Parempoolne tundub, nagu kalavõrku oleks hunnik sügiseseid lehti kinni jäänud. Ei kaunista kahjuks ilusat kandjat.

Sorry, aga selle keskmise kleidi peale tuli Matrjoška meelde.

Haarasid kiirelt kardina üll!?

Ausaadav, et sul on meelde jäänud, et paljaste õlgadega ei sobi minna, aga no päris lambist kardinat ka peale haarata ei tasu. Ole siis juba paljaste õlgadega, häiriks ilmselgelt vähem.

Nagu what!? Pits boolero? Ja see parempoolne – rõngassall sai uue tähenduse?

Kas kohv on ikka soe? Reaalselt, need on kohvikannusoojendajad ju...?!

Kleit meenutab öistes tuledes Vabadusesammast.

Disney Worldi printsessid

Karl-Erik Taukari pruut nägi telekas välja pisut masa, pildil õnneks ikka ilus peenike nagu ta päriselus ongi. Aga need kleidid on klassika. Olenemata värvist, mööda panna pole võimalik..., kui ikka on keha, et välja kanda.

Keebid – ei oskagi öelda, kas hea või halb. Selline nats piiripealne teema...

Võrratud värvid! Mõlemad kleidid istuvad hästi ja sobivad kandjale.

Same, same, but… Üks tüütu sinine “pits” kõik. Seekordsel vastuvõtul oli palju sinist ja pitsi, mis on sooooo yesterday.

Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine või sadomaso pidu?

Laine Jänes šikk nagu alati, aga kas gallerist Olga Temnikova tuli presidendi vastuvõtule või sadomaso peole? Kas see on reaalselt m*nn naise kaelas? Või on tegu jälle mingi udupeene disainehtega..., näiteks nagu rändrahn?

Vanemad daamid võiks dekoltee osas siiski kriitilisemad olla...

Piiripealsed kostüümid – on ja nagu ei ole ka...

Lilla “lateks” on nagu see kuri naine sealt saja dalmaatsia koera filmist. Mai Pallingu kleit on ilus ja operaator Mustafa naine on samuti väga kaunis inimene, aga kas need riided ikka sobivad presidendi vastuvõtule?

Uhked naised!

Yana Toomi (paremal) kleit on väga äge, aga ta kahjuks ei kanna seda välja. Seda oleks võinud kanda hoopis Olga Ivanova, aga samas poleks Toom ka Ivanova kleiti välja vist kandnud...

Ilus või mitte, maitse asi...

Jälle hunnik piiripealseid kleite – ei oskagi seisukohta võtta, kas need on head või pigem sobiks suvel väliterrassile tšillimiseks. Parempoolset kleidist ei saanud teleriekraanilt vaadates üldse sotti - on Miki Hiired peal või mitte?

JAMBALAYA! Äge!

Kultuuriminister Indrek Saar ja Ülle Lichtfeldt

Ja nende kleitidega võiks minna kas või Oscarite jagamisele!

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja Triinu Ossinovski, riigikogu liige Rainer Vakra ja Marilin Look ning välisminister Sven Mikser ja Mari Vaus

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas ja Luisa Värk

Siseminister Andres Anvelt ja Kärt Anvelt

Tartu Ülikooli rektor professor Volli Kalm ja Elle Pilviste

Eesti Panga president Ardo Hansson ja Triinu Tombak

Riigikogu liikmed Siret Kotka ja Martin Repinski





Filmirežissöör Kadri Kõusaar ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ja Tiina Paet

Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas ja Arvo Hallik