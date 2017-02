Elu24 intervjuu! Olari Elts ning Sander Mölder panevad Estonia kontserdisaalis kõlama orkestri- ning elektroonilise muusika

Kontserdi muudab eriliseks dirigent Olari Eltsi juhtimisel sündinud koostöö Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, DJ Sander Mölderi ning videokunstniku Aljona Movko vahel. Estonia kontserdisaalis kohtuvad orkestri- ning elektrooniline muusika ja videokunst.

Kuigi kuulajale lubatakse pilguheitu suunda, kuhu orkestrimuusika 21. sajandil teel on, nendib dirigent Olari Elts, et sümfooniaorkester on kui suur laev, mis väga aeglaselt keerab ning olulisi muutusi orkestrimuusikas järgnevate aastate jooksul siiski toimuma ei saa. Tähelepanu juhib Elts aga olulisele asjaolule - tänapäeval suudavad noorema generatsiooni orkestrandid mängida ükskõik millises žanris: «Kui varem oli repertuaar piiratud, ning nii baroki kui kaasaegse muusika orkestrid eraldi, siis täna mängivad noored muusikud ükskõik millises žanris väga hästi».

ERSO peakülalisdirigent Olari Elts / Eero Vabamägi

Mason Bates'i, kelle pala «Alternative Energy» esitamisele tuleb, kirjeldavad Olari Elts ning Sander Mölder kui väga ameerikalikku heliloojat. Oluliseks peetakse tema puhul kõla ning teemasid, mis ta muusikasse toonud on. Ka «Alternative Energy» räägib tänase päeva ühtedest olulisimatest probleemidest - keskkonnasaastatusest ning kliimasoojenemisest.

Laupäevasel kontserdil tuleb esmaettekandele ka noore andeka Eesti helilooja Marianna Liigi uus orkestrilugu ning kuulsa Ameerika komponisti John Adamsi teos «City Noir».

Sander Mölder / Ardo Kaljuvee

Lähemalt kuuled laupäeval Estonia kontserdisaalis toimuva nii muusikalisi kui visuaalseid elamusi pakkuva kontserdi kohta videost!