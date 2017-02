Ivo Linna: Eesti rahvas ei sure kunagi välja

«Eesti keel, Eesti maa. See minu meelest geneetiliselt istub meil nii tugevasti sees. Just tänu sellele, tänu maale, keelele ja sellele loodusele ja nendele tingimustele, kus me oleme sündinud ja kus me elame, me peame vastu,» ütles Linna ETV «Pealtnägijale» antud intervjuus.

«Me oleme pidanud väidetavalt ju tuhandeid aastaid vastu. Me oleme ellu jäänud hoolimata sõdadest, katkudest ja massilisest venestamisest hoolimata,» rääkis Linna.

