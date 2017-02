Selgus majja! Tipp ja Täpp, on siis geid või mitte?

Samas on seltskondades nimede Tipp ja Täpp all tuntud tegelased õnnelikult abielus ning neil on ka poeg Hedon.

Mari-Leen tegi blogisse sissekande, kus teatab, et tal homo ja lesbijuttudest kõrini.

«Ma ei saa aru mõnest inimesest. Kes järjepidevalt käib siin blogis soigumas, et Meelis või meie peaks kapist välja tulema? Kui kaua või mida peab nagu tegema, et inimesed ei tembeldaks üht meist homoks? Nagu päriselt?! Ma üldse ei saa aru, kust see tuleb? Miks Meelis peaks gei olema? Millest seda järeldatakse? Või mina lesbi? Lihtsalt kuna oleme vabameelsed? Seletage mulle ka, palun.»

Tipp ja Täpp ööklubi Patt avamisel

«Algul on naljakas, lõõbid kaasa, haha, äkki olemegi kapis. Siis viskab üle ja lõpuks tahaks lihtsalt sellised kommentaatorid üle t**a saata! Siis saan aru, et pole mõtet tuuleveskitega võidelda ja siis ikkagi tunnen, et tahaks nagu midagi öelda. Aga mida ma ütlen? Sada korda korrutatud tõde, et kumbki meist pole homoseksuaalne? Kaua võib?»

«See oleks sama hea, kui ma käiks a la anorektiku blogis ja iga suvalise postituse alla jätaks kommentaari, omfg, sa ikka saad aru, et sa oled megapeenike? Söö ometi, midagi! Või käiksin mingi vegani veebipäevikus kräunumas, räägi, mis sa räägid, tunnista nüüd ometi, et tegelikult sa sööd kogu aeg liha. Miks sa ei tunnista, ah? Kõik teavad, et sa sööd liha! Ise kunagi (ma ei tea ainult kas ja kus), ütlesid, et oled lihasööja. Ei mäleta? Kuidas nii? SA ÜTLESID!»

«Nagu päriselt, kopp on ees sest homojutust. Kas inimene ei või olla vabameelne? Nautida nö teistsugust meelelahutust? Käia läbi homodega ja nendega koos peol jne. Kohe peab ise homo olema, et seda teha?»

«Ma ei tea, minu parimad peod on olnud homodega ja homoklubides. Välismaal samamoodi, pigem geitänaval kui mainstream ööklubis, mis on igal pool sama puuga löödud. Ei ole ausalt, minu jaoks vahet, kas ma kuulan viimast Rihanna hitti Tallinna Hollywoodis või Patongi Illuzionis. Klubi on klubi.»

«Keegi ei tallu otsas, ei lörista sulle mingit larbet peale või kui, siis vabandab sajaga, mitte ei mühise mööda. Üldiselt geiklubides ei lööda kellelgi nina veriseks, ei laliseta ja mögiseta ja kommenteerita kõva häälega piffe. Lihtsalt kui raske on aru saada, et me naudime teistsuguseid inimesi ja pidusid kui keskmine inimene? See, et me käime geidega peol, ei tee meist endast geisid.»

Vot nii! Kas nüüd on selge, Tipp ja Täpp ei ole geid!

