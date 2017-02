Tänavune Viljandi pärimusmuusika festival juubeldab küllusliku programmiga

25. juubelit pidavat pärimusmuusikafestivali on saabuval suvel üks parimaid muusikasündmusi, kus suured muusika austajad saavad kohtuda esinejatega, kes hetkel maailmaareenidel tulist poolehoidu võidavad: «Oleme isegi ootusärevad, kui mustlaslikult ehedaks võib kujuneda õhtu, kui kohtume Balkani muusika superstaari Marko Marković`ga. Aastaid oleme unistanud sellest Serbia puhkpilliorkestrist, kus pealikuks Balkani puhkpillimuusika kuninga Boban Marković`i poeg ja meel on hea, et nad valisid oma tihedasse kontserttuuri meie festivali,» kirjeldas Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa festivaliprogrammi sissejuhatavalt.

Samuti ei hoia Noormaa end tagasi, soovitades kindlasti kohale tulla ja kuulata pereansamblit Kapela Maliszow`i.

«Muusikatunnid on saadud oma vanematelt, pillimeistrid pärinevad oma perekonnast. Instrumendid, millega esinetakse, on põlvest-põlve pärandus. Poolas, väikeses külas nimega Beskid Nisk, sündinud isad, pojad ja tütred kannavad edasi pereansambli traditsioone kõige loomulikumal moel,» tunnustab soojalt Noormaa ilusat kooslust.

Hoopiski teistsugusest vereringest on tema sõnul pärit aga kogu maailma ettearvamatult kihama ajanud Peruu koosseis Bareto.

Sõpradest koosnev instrumentaalansambel, kes on hulgaliselt nii kiidusõnu kui auhindasid pälvinud, toob ka eetlasteni sellekandi popmuusika stiili nagu cumbia, mis pole äratanud oma moodsate dub-rocki rütmidega mitte ainult peruulaste vaid suuresti kogu ladinaameeriklaste temperamendi.

«Cumbia on peruulaste jaoks nagu rumba Kolumbias või tango Argentiinas,» selgitab Tarmo Noormaa. Viljandi pärimusmuusika festivali välissuhetepealik Liina Gross lisab: «Üle ega ümber ei saa bändist A-WA, kus elektroonilise tantsumuusika esindajateks on kolm õde Jeemenist. Tüdrukute endi sõnul on nad pärit muusikat armastavast kodust, kus on omaks võetud jazz, R'n'B, hip-hop, reggae ning traditsioonid nii Jeemenist, Kreekast kui Israelist. Kõik need maailmad on nende loomingus kuulda, tunda ja lavalgi eksootiliselt kaunilt näha.»

Rahvusvaheliselt nimekate esinejate kõrval üllatab Viljandi pärimusmuusika juubelifestival, kantuna teemast «Uut ja vana», ka Eesti ansamblitega, kes hullutasid kuulajaid kümme, kakskümmend aastat tagasi. Samuti on ühe väärikama eaga festivalil kombeks ilmestada programmi uute kavade ja põnevate koosseisudega ning selgi aastal toimus muusikute demovoor. Milliste värskete helide ja esinejatega saabuv pärimusmuusika pidu meeldejäävaks lauldakse ja tantsitakse selgub 27.–30. juulil Viljandis.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmi pealik Tarmo Noormaa edastab ka uudise, mis on kingituseks maailma parimale publikule: «Andsime endast parima, et rahvahääletusel kolm kõige rohkem poolehoidu pälvinud esinejat suvisel festivalil inimesi taas rõõmustaksid. Saame kinnitada, et XXV Viljandi pärimusmuusika festivalil astuvad veelkordselt pärimusmuusika fännide ette kõik kolm rahva lemmikut - Otava Yo, ansambel Tbilisi ja Jan Blake.»

Festivaliprogramm pakub lisaks Viljandi lossimägedele muusikalisi hetki nii traditsioonilistes kontsertpaikades kui uutes kohtades Viljandi linnas. Nagu suursündmustele kohane, saavad külalised nautida suviseid festivalipäevi ja -õhtuid ka satelliitprogrammi avastades. Värskeid uudiseid leiab ürituse kodulehelt või Facebookist. Pileteid, festivali- ja päevapasse saab Piletilevist soetada.

Viljandi pärimusmuusika festivali pika ajaloo jooksul on inimeste muusikamaitset avardanud ligi üle tuhande esineja nii kodumaalt, lähinaabrite juurest kui ka sellistest eksootilistest paikadest nagu Alaska, Niger, Senegal, Lõuna-Korea, Mauritaania ja Afganistan.

XXV Viljandi pärimusmuusika festival toimub Viljandis 27.-30. juulil 2017. Suvise muusikasündmuse teema on «Uut ja vana», mis annab ainest ka ürituse 25. juubeliks. www.folk.ee