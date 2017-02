Uskumatu õnn: Ricky Martin kohtus oma kihlatuga Instagramis!

45-aastane laulja teatas mullu novembris, et ta on kihlatud kunstnik Jwan Yosefiga, kellega ta kohtus tänu Instagramile.

«Kohtusin oma kihlatuga Instagramis. Ma olen kunstikoguja ja tema on kunstnik. Surfasin Instas ja märkasin üht imelist kunstiteost. Kirjutasin talle,» meenutas Martin.

«Me rääkisime sõnumite vahendusel kuus kuud enne, kui me teineteise häält kuulsime. Vestlesime kunstist, mitte millestki seksikast... Ta elas varem Londonis. Ühel hetkel läksin Londonisse ja saime seal kokku,» lisas laulja.

Martin, kellel on kaheksa-aastased kaksikud pojad, on oma praeguses suhtes väga kindel.

«See on üks nendest asjadest, kus sul on väga kaunid ja maagilised hetked, maagilised vestlused ja imelised kogemused ning kogu see aeg mõtled, et äkki see ongi see. Ja siis võtad julguse kokku ja lubad endal tunda... Ma olen väga kindel selles, mis toimub. Ma olen lootusetu romantik,» tunnistas Ricky.