Ilumaailma tipptegijad tulevad Eestisse koolitama

Merilin Markov-Valmi sõnul pole ilumaailma tipptegijate siiatoomine lihtne, sest neil on väga tihe graafik, tegevused on pika aja peale paigas ja kõige suurimaks mureks ongi see, et kuupäev peab kõigile sobima. Üheks probleemiks oli ka see, et paljude silmis on Eesti väike koht, osavõtutingimused on nende poolt kõrged ja sageli tuli kutsutavatele tippspetsialistidele selgeks teha, et Eesti pole suurriik, siin ongi sellise vajaliku koolituse korraldamine seotud riskidega, mis aitas tipptegijaid üritusele teise pilguga vaatama panna.

T&M Ilusalong - Seminar / Promo

Üks külalistest on Hongkongist pärit Rebecca Chung, kes on loonud Microshading tehnika, mis põhineb manuaalpliiatsiga tehtaval meigil. Seda veel Eestis ei tehta, kuid paljud on hakanud sellega juba omal käel tutvuma. Moshe Alul on Iisraelist pärit laia silmaringiga mees, kes on rinnavähi järel teinud taas kauniks naiste rindu ning loonud püsimeigi juusteefekti, mis näeb välja nagu loomulik juuste väljakasv ja väga palju muid tehnikaid. See on eriti suur ilumaailm, mida peaksid iluloojad otse temalt õppima, sest seal on olulised, oskused, detailid, värvid ning töövahendid.

Itaallase Andrea Calubini tehnikaks on Microblading ja Microshading ning ta lööb Itaalias laineid oskusliku hajutusega ning erinevate tehnikate kokku sobitamisega. Alberto M. Fuderanan teeb kulmude püsimeiki karvtehnikas ja Ombre stiili. Ta alustas juuksurina, kuid tahtis juustele lisaks ka kliendi näo kauniks muuta ning õppis ära meikimise, hakates tegelema ka püsimeigiga, tema tööd aga on vapustavad. Eestis hakkab ta õpetama klassikalist karvtehnikat uues kuues ning Ombre rebasesaba, mis tähendab eest heledat ja tagant tumedat kulmu. Candy Lips ja shadow-silmade tehnikaid õpetab Nina Naukkarinen Soomest, põskede toonimist ehk Dolce Blush tehnikat Anna Zabolotnaya Moskvast ja lasereemaldust, mida kasutatakse kõige rohkem kulmude puhul, õpetab viies põhidetailis Marje Altrov Eestist.

Koolitajatest ning organiseerijatest tandem Merilin Markov-Valm ja Helen Jõgi rõhutavad, et koolitusele on oodatud kõik, sõltumata oskuste tasemest, sest kolme päeva jooksul saab õppida 11 usimat tehnikat, millest neli uued ja ülejäänud vanemad uues kuues.

See on Eesti ilutegijatele võimalus, sest paljud ei saa välismaale ennast koolitama minna, kuid selle sündmusega tulevad koolitajad ise kohale ning seda kõike taskukohase hinnaga. Vaadates Eesti iluloojate taset, on Merilini ja Heleni sõnul arenguruumi palju, koolitus aga võimaldab kõike paremini tegema hakata. "Nautige seda, et koolitus tuuakse kandikul kätte, saate õppida uusimaid tehnikaid, 11 diplomit salongi seinte kaunistuseks, tutvute tipptegijatega — kõik see annab juurde ka enesekindlust, töötahet, julgust, energiat," soovitab ürituse korraldaja Merilin Markov-Valm oma Soome kolleegi Helen Jõgiga. Merilini sõnul peaks iga ilulooja vähemalt korra aastas käima koolitusel või vähemalt kolme aasta tagant oma teadmisi täiendama, sest ainult nii saab läbi lüüa, see inimene, kes ka teisi teenindab või koolitab. Koolitajad peavad ise koolipinki istuma vähemalt korra aastas. Helen Jõgi naudib koolitusi põhjusel, et alati on rikastav kohtuda uute inimestega, jagada oma oskusi-teadmisi ja õppida ka osavõtjatelt.