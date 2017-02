Evelyn Sepp: Edgar Savisaar ei usalda kedagi ja ta ei ole kunagi kedagi usaldanud

Anu Välba: Kuidas sina praegu ennast Eestis tunned? Kas eestlane on pigem hea või halb olla?

Evelyn Sepp: Tegelikult ma arvan, et iga inimene, kes on Eestisse sündinud, on võitnud ikka kõige pikema loosi ja tegelikult on Eestis elamine ikka loteriivõit.

Minus tekitas erakordset huvi üks postitus, mille sa paar päeva tagasi tegid Facebooki. «Eile helistati mulle ja pakuti kohta valimisnimekirjas ja Võru linnapea ametit. Teatan tõsimeelselt, et ärge palun selliseid ettepanekuid mulle tehke. Ei huvita. Olen edasi aktiivne kodanik ja naudin seda, et mu ümber on täiesti tervemõistuslikud inimesed, kes teevad täiesti tervemõistuslikke asju ja otsuseid. Lohutuseks nii palju, et paranemine sellest raskest haigusest on täiesti võimalik.»

Õigupoolest on kõik sellega öeldud.

Paranemine raskest haigusest? Sa ei räägi gripist, ma saan aru.

Olgu, räägime siis põhjalikult. Mulle tõesti helistati ja tehti ettepanek, millest ma loomulikult keeldusin. Ma ei ole täna huvitatud osalemast parteipoliitikas. Ma ei osale päevapoliitikas. Minu jaoks on hästi oluline, et mu koostööpartnerid sellest ühtemoodi aru saaks ja ei tekiks mingisugust spekuleerimissoovi.

Kas sul pole see, et viinamarjad on hapud?

Kuidas sulle tundub? Mulle küll ei tundu, et need on hapud. Ma olin huvitavas positsioonis, et minu sõna ikka maksab, et mu kompetents on ikka hinnatud. Kuna ma suhtlen igapäevaselt igasugustes poliitikavaldkondades ja teen seda palju rohkem, kui kuuludes äravalitud 101 inimese hulka.

Sa oled teenusettevõtteid koondava teenusmajanduse koja tegevjuht. Millal sa poliitikas pettusid?

Ma ei ole üldse kindel, et pettumine on õige sõna, sest see on ju lihtsalt mingi emotsioon. Ma võin öelda, et sellisel kujul kalanäoga rumaluste rääkimine ei paelu mind enam juba viisteist aastat.

Kas sa oled seda teinud?

Kindlasti olen. Võibolla teadmatusest, võibolla mingil hetkel sellest, et sa arvadki, et see on hea ja õige. Võibolla mingil hetkel usudki, et see on hea ja õige. Aga ma enam lihtsalt ei suuda. Mõnikord vaatan endaealisi kolleege, et mis nendega on juhtunud ja kuidas nad suudavad... Nad on noored inimesed ja 20 aastat kalanäoga rääkida midagi, mis ei ole tervemõistuslik...

Mis ei ole tervemõistuslik?

Kui ma suudaksin selle ühte lausesse kokku võtta, oi kui tore oleks.

Sa ütlesid, et sa oled ise sedasama teinud. Kas toona, kui sina 24-aastase tüdrukuna läksid Keskerakonda, kas siis mingil hetkel sa ei saanud asjadest aru ja tegid nii, sest nii ütles suur juht Edgar Savisaar, või sa käitusid küüniliselt, sest mõtlesid, et niimoodi käitudes saad positsiooni?

Mulle võib kindlasti palju asju ette heita, aga mitte karjerismi. Selles mõttes on noore inimesena täielik õigus olla sinisilmne. Kui sa usud samu asju ja räägid samu asju ka 20 aastat hiljem, siis see võib olla küll juba küünilisus, mitte sinisilmsus.