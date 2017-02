Tanja paljastas beebiplaanid: praegu elame päev korraga

Millal planeerid emaks saada ja mitu last?

Planeerida võib igasuguseid asju ja mitu tuleb, ei oska öelda. Kunagi mõtlesin, et oleks tore, kui tuleks kaksikud - oleks ühekorraga tehtud. Aga kuna ei minu ega Miku suguvõsas pole ühtegi kaksikute paari, siis sellega on meil kehvasti.Millal... Selles mõttes ei oska öelda. Praegu elame päev korraga. Vaatame, kuidas välja kujuneb. Mitu last, seda ka ei oska öelda. Hetkel tundub, et tänapäeval oleks tore vähemalt ühega hakkama saada. Aga pärast, mine tea, äkki hakkab niimoodi meeldima, et minust tuleb suure pere ema. Seitse last, või viis, siis saaks teha oma perebändi nagu Jackson Five!

Tanja Mihhailova ja Mikk Saar abiellusid Itaalias / Stina Kase

Kus ja kuidas sa Mikk Saarega tutvusid?

Eks kõik lauljad Eestis tunnevad teineteist. Kunagi korraldati palju muusikale ja me mängisime koos muusikalides. Me tundsime küll teineteist, aga ei midagi enamat. Muusikalis «Georg» mängisime abielupaari, kuid ta ei meeldinud mulle selles mõttes. Pärast seda, kui ta võitis «Tantsud tähtedega», läks ta mänedžmenti, kus ma juba ees olin. Hakkasime koos rohkem esinemas käima, meil olid ühised kontserdid ja me saime rohkem koos aega veeta. Rääkisime juttu ja sain aru, et ei tasu inimest hinnata pelgalt välimuse pärast. Selleks ajaks läksid meie endised elud lahku ja meie elud kokku. Ja nüüd, üheksa aastat hiljem, Eesti mees kosis siis!

EMA 2017 pidulik gala Nordea Kontserdimajas / Erlend Štaub

Milline on sinu jaoks ideaalne pere?

Ma ei oska öelda, mis on ideaalne. Eks iga inimese jaoks on erinevad aspektid. Üldiselt mulle meeldib, kui inimesed elavad koos ja tehakse hästi palju nalja. Kui ollakse ausad, kui veedetakse aega koos. Aga loomulikult on vahepeal vaja tülitseda ka! See ongi elu, aga lihtsalt väiksemas maailmas. Iga pere on väike maailm, kus toimuvad igasugused asjad ja see on väga loomulik. Ühes asjas me leppisime Mikuga kunagi kokku, et me võtame teineteist nii, nagu inimene on. Ehk siis me ei ürita midagi muuta ega juurde mõelda. Kui sa võtad inimest nii, nagu ta on, siis ongi kõik tore. Et sa saad olla sina ise.