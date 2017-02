Tõnis Niinemets avas blogi, esimese nõuande saab president Kersti Kaljulaid

«Ma usun, et Kersti Kaljulaiule kulub hea nõu ja kodune tugi igati ära, kui ta kohtub maailma suurte ja sõgedatega. Ta on ikkagi meie president ja me peame teda hoidma ja toetama,» kommenteerib Niinemets oma esimest blogipostitust.

Välja müüdud saalid ja etenduse lõpus püsti aplodeeriv publik on kindlasti menuka power-up etenduse hea mõõdupuu. Kuid sisuline tagasiside ja tänukirjad on POINTi meeskonnale selge märk, et pingutus uue sisulise huumori nimel on see, mida Eesti publik täna vajab ja väärtustab.

«Meile meeldib, et teatrist läheb ära saalide kaupa rõõmsaid ja hea energiaga laetud inimesi, hea huumor on parim jõustamise vahend,» ütles POINTi produtsent Karl Kermes.

«Power-up comedyga alustades oli meie peamine käivitaja inimestelt saadud murelik tagasiside maailma kiiruse ja arengute üle. Täna on meil seljataga juba 11 etendust üle Eesti ning teatritest on läinud saalide kaupa rõõmsaid ja hea energiaga laetud inimesi. Ma saan tänukirju ja näen saalides, kuidas power-up toimib! See on väga innustav. ja ma tahan, et see leviks järjest rohkematele inimestele, seetõttu on teil võimalus lisaks mu blogi jälgimisele mulle ka kirju saata, kas etenduse kohta tagasisidet anda või isegi oma muresid jagada. Uskuge mind, me leiame lahenduse,» lisas Niinemets naeratades.

Power-up etendusi loendava arvesti järgi on tänaseks jõustatud 4416 inimest, antud 11 etendust ja läbitud 2217 kilomeetrit. Jõustatud inimeste arvu onlines võid jälgida lehel www.point.ee

Power-up comedy «Homme on täna» meeskonna moodustavad Tõnis Niinemets, Karl Kermes, Birgit Kermes, Kertu Moppel, Mehis Pihla, Mihkel Uba, Petri Parrik.

