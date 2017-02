Arvo Kukumägi Eesti popmuusikast: see on kõik üks suur pläga

«Ma ei saa Karl-Erik Taukarist, Birgit Õigemeelest, Jüri Pootsmannist ja isegi Koit Toomest suurt tolku,» vahendab Kukumäe sõnu Menu, et see kõik on üks imeline mehhanism.

«Paljud teevad seda raha pärast, aga see ei paku mu hingele mitte midagi. See on kõik üks suur pläga,» kostis Kukumägi.

Lemmikud lauljad on mehel Lenna Kuurmaa ja Nancy: «Ja pean siiamaani väga lugu Eda-Ines Ettist, kuigi ka tema on muusikast natuke kõrvale tõmbunud,» jagas staar ka kiidusõnu.