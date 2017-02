Mis saab Ivo Linna Instagrami kontost edasi: mul endal ei ole nutitelefoni

«See on kõik väga lõbus ja tore,» kostis Ivo Linna, et tal on hea meel, et selline asi tehti, aga tal endal tegelikult nutitelefoni üldse ei ole. Selgub, et tema kontot toidab piltidega hoopis Supernova bändimees Rainer.

«Mul ei ole Facebooki ja twitterdamist siiani vaja olnud ning ma ei ole teemaga üldse kursis,» rääkis armastatud muusik, et töö tõttu on tal olemas küll meiliaadress, aga muidu ei ole tal ka isegi arvutit. «Ma elan ju maal Muhu saarel,» lisas Linna, et ta pole väga nutiseadmete soetamisest huvitatud olnud.

Ivo Linna sõnul on siiski väga kihvt, et inimesed otse-eetris Instagrami konto tegemise peale reageerisid ja asjaga kaasa läksid.

«Kindlasti on oodata veel postitusi,» lubab Linna, et Instagrami voog saab veel lisa, ka juba Eesti Laulu finaal-show ajal.

Staari esimene postitus, foto koos lauljanna Elina Borniga, kogus sotsiaalmeedias lausa üle 27 000 meeldimise.