Kuula ja naudi: rokkbänd Sibyl Vane salvestas fännidele sõbrapäevaks loo

Täna, 14. veebruari öösel esmaesitleti Raadio 2 Maarja Merivoo-Parro juhitud öises sõbrapäeva erisaates Sibyl Vane’i värskeimat pala, mille bänd on salvestanud tänutäheks kõikidele oma fännidele.

Bändiliikmete sõnul tegid nad cover-versiooni salvestamisega teoks mitu olulist mõtet.

«Kõige olulisem põhjus, miks me selle looga tööd alustasime, oli ajendatud soovist tänada fänne, kes need aastad meie kõrval on seisnud. Sõbrapäev on suurepärase tähendusega päev, mille raames see tänu ja kummardus Sibyl Vane’i sõpradele teha. Teiseks pole me Sibyl Vane’iga kunagi ühtegi võõrast lugu salvestanud ja neid ka eriti mänginud. Seega oli see meile ka põnev väljakutse,» kirjeldas loo valiku tähendust bändi laulev kitarrist Helena Randlaht.

Ansambel Sibyl Vane liikmed Heiko Leesment ja Helena Randlaht / Toni Läänsalu

«2012. aastal «Love, Holy Water and TV» tuuri alguses ostsime kuskilt raamatupoest allahinnatud Depeche Mode’i parimate lugude kogumiku. Kahe aasta jooksul oli see põhiliseks plaadiks, millega me tuhandeid kilomeetreid seljatasime. See lugu oli kindlalt üks lemmikuid, mida mõnikord korduse peal sai kuulatud. Kui kevadel ühe Läti raadiojaama palvel nende eetrikontserdiks Depeche Mode’i kataloogist pidime valima loo, mida enda nägemuses esitada, siis me kaua ei mõelnud,» ütles bändi bassist Heiko Leesment.

Pärnust pärit Sibyl Vane’i rahvusvaheline karjäär sai hoo sisse 2012. aastal, kui nad pärast edukat esinemist Tallinn Music Weekil lõid albumi avaldamiseks käed Läti plaadifirmaga I Love You Records. Debüütalbum «Love, Holy Water & TV» ilmus sama aasta sügisel ja seda esitleti pea 200 kontserdiga peamiselt Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis, kuid ka Ukrainas, Poolas ja Suur-Britannias. Tuuri raames jõuti lavalaudu jagama muuseas ka USA alternatiivroki legendiga Garbage.

Viimased aastad on bänd hoidunud avalikkuse tähelepanust ja andnud vaid üksikuid kontserte, keskendudes peamiselt albumi kirjutamisele ja salvestamisele. Möödunud aasta lõpus sõlmitud leping kinnitab, et bändi järgmise, omanimelise, albumi avaldajaks on Läti plaadifirma I Love You Records. Kümne looga album ilmub käesoleva aasta aprillis ja selle esimene singel «Clustefuck» ilmus 2016. aasta septembris.