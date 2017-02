Fotouudis: Vahi vaala, Merka käis snorgeldamas!

«Minu esimene veealune foto, sedapuhku koos loodusliku Whale Sharkiga, kes on ca 12 meetrit pikk ja ülisuure suuga. Oli veits hirmus ka, kui ikka lähedale ujus, siis oli päris ulme,» kirjeldab naine oma Facebooki kontol.

Vaalhai ehk Whale Shark on maailma kõige suurem kala, suurima isendi pikkuseks on mõõdetud 12,65 meetrit. Kuigi on ka teateid isenditest, mis olla 18-20 meetrit pikad. Vaalhaid võivad kaaluda üle 21 tonni.

Vaalhaide lõugade läbimõõt on üle meetri (nagu ka Merka mainis), aga tema hambad on väga pisikesed. Vaatamata suurtele mõõtetele ja hirmuäratavale välimusele, on vaalhai inimesele ohutu, sest ta on planktontoiduline. Jumal tänatud!