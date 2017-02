Erki Pärnoja andis välja uue singli “Efterglow” peagi ilmuvalt samanimeliselt albumilt

“Efterglow” on teine singel Erki Pärnoja teiselt sooloalbumilt, mis ilmub märtsis.

Inspireeriv pala on helitaustaks värskele lühifilmile, mille autoriks on Ingel Vaikla.

Erki selgitab dokumentaalfilmi ja loo tausta järgmiselt:

“Alates mu eelmise albumi “Himmelbjerget” avaldamisest kuulen tihti, et mu muusikat peetakse filmimuusikalikuks. Selline tagasiside ilmselt panigi aluse mu kinnisideele muusika ja visuaali koostööst. Kui “Efterglow” valmis sai, teadsin, et just sellele loole peaksin tegema muusikavideo."

"Mul oli oma kujutluspildid, mis sisaldasid Eesti halli ilma, üht vana meest ning tema silmi. Tahtsin, et silmad saaksid jutustada oma loo ning heliriba oma loo. Tahtsin midagi, mis ei ole üheselt mõistetav, vaid annaks ruumi kujutlusvõimele.”

Hea sõbra abil jõudis Erki Ingel Vaiklani ning ühiselt otsustati, et Ingel saab filmitegijana vabad käed.

“Mulle meeldis mõte sellest, et annan oma loomingu vabaks. Annan oma loo teisele kunstnikule, et näha kuhu see tema viiks, mida see inspireeriks teda tegema,” selgitab Erki. Filmi peaosaliseks valis Ingel Erki juttude põhjal Erki enda vanaema, kes natukese veenmise peale dokumentaalis osalema nõustus.

“Minu vanaema kaasamine sellesse projekti tegi kogu asja minu jaoks nii palju väärtuslikumaks kui lihtsalt üks muusikavideo olla saaks. See oli minu võimalus õppida oma vanaema inimesena paremini tundma. Me kõik oleme ju kuulnud mõnd lugu oma vanaemadelt, aga kui hästi me neid lugusid tegelikult teame? Kui hästi tunneme oma esivanemaid päriselt, inimestena?” arutleb Erki.

“Ma ei käinud võtetel kaasas, et Ingel saaks vabalt ja rahulikult kõiki asju oma äranägemise järgi teha. Tahtsin, et see oleks tema projekt. Samuti sai sellest minu vanaema oma projekt. Ma olen väga uhke ta üle, et ta nõus oli.”

