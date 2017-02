Messi korraldab Eesti Sommeljeede Assotsatsioon üle aasta ja seekordne on suurem kui kunagi varem.

Maaletoojatel on külas ja messil kohal mitmed tuntud veinimeistrid üle maailma, kes tutvustavad oma toodangut isiklikult ja loomulikult on kohal ka staarid, kellele vein on mokkamööda.

Tanja lemmikuks on punavein