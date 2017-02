Club Hollywood peab täna maha viimase peo!

21 aastat tegutsenud ajalooline Club Hollywood peab täna viimase peo ning avab uuesti uksed alles kauges tulevikus!

Club Hollywoodi esindaja sõnul tundis meeskond, et inimeste meel on tänapäeval väga raskesti lahutatav. Seega otsustasime uksed sulgeda ning avada need uuesti aastas 2100. Tulevik on alati parem ja sinna me ka oma külastajad homme viime.

Boarding meie spaceshipi pardale algab kell 23:00

Homme, 11. veebruaril saab Club Hollywoodis alguse uus pidudesari otse tulevikust- BEYOND TOMORROW!

Lightsaberite ja laserite ning bassise mootorimüra saatel kutsub Club Hollywood sind oma uhiuude space shippi, et trippida läbi avakosmose uutesse dimensioonidesse, kus naised on otseses mõttes ulmelised ja eilset mussi ei mängita.

Esimesel tripil on kosmoselaeva kapteniteks paljude lemmik DJ RAMI ja Eesti Laul 2017 poolfinalist Hugo Martin Maasikas, ehk DJ WHOGAUX.

"Homme mängin Hollywoodis suhteliselt oma go-to stiili- ehk siis palju future bassi ja veits kütet ka mingi hetk. Usun, et Ramiga voolab meil väga hästi, kuna meil on üsna sarnane maitse," räägib DJ Whogaux homsest üritusest BEYOND TOMORROW.

NB! Näita homme klubi kassas Kino Kosmos IMAX piletit ning sissepääs üritusele BEYOND TOMORROW on sulle tasuta!