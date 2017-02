Laura Kõrgemäe on Kanal 2 saate peale marus: pidin oma viieaastasele lapsele selgitama, kes on gei ja mis on kokaiin!

Kõrgemäe tunnistab sotsiaalmeedias, et ta jättis saate vaatamise poole pealt katki.

«Appi! Armsad teleinimesed, kes te seda loete... Mis asi seal Kanal 2s praegu on? «Tund tähega». Stuudios lapsed. See on lastesaade ja mis teemad te eetrisse lasete?» ahastab Laura Facebookis.

«Mu viieaastane tahtis seda vaadata. Okei, lubasin. Olen viie minutiga pidanud talle selgitama, kes on gei (ja miks ei peaks inimene gei olema) ja mis on kokaiin. Algust õnneks ei kuulnud. Lõppu ei kavatsegi kuulata. Õudne. Mul on teie saatekülalistest siiralt öeldes kahju. Miks vaja meie oma inimesi nii ebamugavatesse ja kummalistesse olukordadesse panna?» küsib Laura.

«Tund tähega» on saade, kus tuntud inimene on vastamisi saja noorega, kes võivad talt küsida kõike, mida soovivad. Karl-Erik Taukarilt küsiti muu seas seda, mida ta teeks, kui saaks teada, et tema parim sõber on gei. Lisaks rääkis Taukar, et kõlakad väidetavast kokaiinitarbimisest on üks pöörasemaid kuulujutte, mida ta enda kohta kuulnud on.