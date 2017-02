Räppar Arop Beebilõusta röövikatsest: meil kõigil on omad tõusud ja mõõnad, päevad ja ööd

Tänase šokkuudise varjus tahan öelda vaid seda, et meil kõigil on omad tõusud ja mõõnad, päevad ja ööd... sõbrana on see mulle suur löök ja segadust tekitav moment... me kaotame end alati selles segases maailmas aga tähtis on me leiaks ennast selles pimeduses... igapäev ... mis iganes deemonitega sa sel hetkel võitlesid vennas ma loodan, et sa võidad neid deemoneid. Your bro. @andruselbing #arop ✊️ #demons

A photo posted by P.O.E.G (@a.r.o.p) on Feb 5, 2017 at 8:43am PST