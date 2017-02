Kuidas see võimalik on? Naomi Campbell pole 25 aasta jooksul absoluutselt vananenud

Võrreldes teksabrändi GAP 1992. aasta kampaaniapilte sama brändi 2017. kampaaniapiltidega, siis ei märka Naomi Campbelli välimuses pea mitte mingisugust muutust. Naine on aastatega vaid küpsemaks muutunud.

GAP on tulnud välja kampaania ning kollektsiooniga, mis on homaaž üheksakümnendate teksamoele, kus lisaks Naomile teevad kaasa veel sellised nimed nagu Rumer Willis, Evan Ross, Lizzy Jagger, TJ Mizell, Chelsea Tyler ja Coco Gordon. GAP'i esindajad on öelnud, et ka seekordses kampaanias otsustati aegade ühe nõutuima supermodelli kasuks kuna ta esindab nii minevikku kui vaadet tulevikku. Piilu ka põnevaid videosid, milles Campbell teiste kõrval kaasa lööb!