Video: Jana Tafenau Miss Estonia 2002 tiitli taga oli vene maffia?

2002 aastal Miss Estoniaks valitud Jana Tafenau vallutas peale missiks saamist modellina kõik Euroopa moelavad, tegi stilistina karjääri suurlinnas Moskvas. Täna on kaunitar kodus tagasi.

Jana Tafenau oli 19-aastane Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, kui ta 2002. aastal valiti Miss Estoniaks. Kuid iga missikroon on tüdrukutel kaasa toonud ka skandaali. Nii ei pääsenud intriigidest ka kaunis Jana.

Kohe kui kuulutati välja Miss Estonia 2002, hakkas levima kõmu, et see auväärne tiitel on puhas sohk. Justkui Jana, vene rahvusest poiss-sõber, olevat selle krooni ostnud. Teda seostati suisa maffiaga. Ja lisaks olla aidanud kaunitari tehingule kaasa kaunitari fotograafist isa, kellel oli siis Miss Estonia peakorraldaja Valeri Kirsiga sõbralikud suhted.

Miss Jana Tafenau: Mina ei mäleta sellest ajast enam midagi. Tegelikult sellised skandaalid on sellises sfääris väga tavalised ja mõnikord aitavad need ka kuulsusel saada populaarsemaks.

Sel ajal oli see populaarne teema - venelaseed ja maffia, relvad ja ilusad tüdrukud, šampanja ja glamuur. Ma arvan, et minu puhul oli selline skandaal väga targalt korraldatud.

Minu tollane noormees oli tudeng ja mis puudutab maffiat, siis seda on temaga seda raske seostada.

Jana on pooleldi venelanna ja pooleldi eestlane

Isa poole pealt on tema veres ka pisut saksa verd. Nii ongi Janal vene temperament, eestlaste töökus ja sakslaste täpsus. Ja sellise loomuga jõuab juba päris kaugele.

Peale modellindust õppis Jana ka veel arhitektiks ning sukeldus mõne aja pärast juba ka moeärisse.

Jana kutsuti Moskvasse juhtima üht naisterõivaste brändi, kus temast sai ka rikaste ja kuulsate stilist.

Vaata videot!