Elu24 video! TMWi korraldaja Helen Sildna: mulle meeldib, et Kersti Kaljulaid ei ürita kunagi olla Toomas Hendrik Ilves

Lisaks mõningatele värsketele ja vähemtuntud nimedele astuvad muusikanädalal tavapäraselt üles ka kuulsamad artistid ja bändid, teiste seas NOËP, Siiri Sisask, Trad.Attack! ja paljud teised.

"See on alati suhteline, mis tähendab olla tuntud ja kuulus. Loomulikult eestlased teavad Trad.Attack!-i ja NOËPi väga hästi, aga siin on ka see mõte, et nad esinevad rahvusvahelisele publikule," rääkis Helen Sildna, et tegemist on tööga, mida saab teha veel ja veel, see on kestev protsess, mis ei saa kunagi valmis.

Kuidas aga töötab festival kõige paremini, kas Eesti muusikat maailmale tutvustavana või välismaa muusikat kohalikele tuttavaks tegevana?

"Need kaks asja mõjutavad teineteist päris palju. Üks on üleüldine konteksti tajumine Eesti muusikutele ja publikule, et saada aru, mis toimub maailmas, kui tihe on konkurents, kui palju on selles uue talendi ja muusika ringkonnas tegijaid," rääkis Sildna, et maailmas tehakse tohutult head muusikat, edetabelid on väike osa sellest. Vahel toob Rootsi agent oma bändi Tallinnasse ja avastab siit mõne hea artisti.

Tallinn Music Week festivali väljakuulutamise brantš. / Tairo Lutter

Seekord avab TMWi konverentsi Eesti esimene naispresident Kersti Kaljulaid, kes pole oma sõnavõttudes väga muusikakeskne olnud. Millest võiks ta oma sõnavõtus rääkida?

"Ma üldse ei tea, millest ta räägib, aga olles ta kõnesid kuulnud, meeldib mulle see, et ta on niivõrd erinev Toomas Hendrik Ilvesest, ta ei ürita kunagi olla Toomas Hendrik," sõnas Sildna, et ta on samas mingites valdkondades väga hea spetsialisti tunnetusega. "Kuna Tallinn Music Weeki kontekst ei ole ammu enam muusika või muusikatööstus, siis minu ootus meie uuele fantastilisele presidendile ei ole absoluutselt see, et ta võiks meile muusikast rääkida, aga ta on väga täpne ja teadlik sellest, mis toimub maailmas," meeldib Sildnale, et president tuleb konverentsile andma mingisugust laiemat konteksti.

"Ma olen väga põnevil. Ootan väga seda kõnet. Ma olen endiselt Toomas Hendrik Ilvese fänn ja ma usun, et TMWi konverentsi publiku hulgas on tal neid fänne sadu, see on tõesti eriline side, mis meil oli," lisas Sildna, et ta usub, et Kaljulaid tuleb ja teeb seda omal ja uuel moel.