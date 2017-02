Ilumaailm! Mis kulmude püsimeik, uueks moeröögatuseks on hoopis ombre stiil!

Millega tegu, kui räägime ombre stiilis kulmu püsimeigist? Uurisime seda T&M Ilusalongi omanikult Merilin Markov-Valmilt.

Kulmude püsimeik on Eestis juba küllalt populaarne, kuid kulmu püsimeigi tegemisel on võimalik täidetud kulmu ning karvtehnikas kulmu asemel valida ka uudne ombre stiilis kulm, mis jätab kulmudele kerge suitsuse puudri efekti. Ombre stiilis kulmud jätavad loomuliku tulemuse ning on sobilikud pea kõigile. Ombre efekt seisneb selles, et kulmude esipool on heledam ning tahapoole läheb järjest tumedamaks.

Ka mina käisin äsja Hiinas Hongkongis ja täiendasin ennast just selles kulmu püsimeigi tehnikast.





Mis on Ombre stiil?

Eestis on ombre tuntud umbes aasta aega. Kõik sai alguse hajutusest, alguses kerge karvatehnika, siis järjest rohkem hajutus, kuni tulid müügile kulmupuudrid ning kliendid soovisid aina enam kulmupuudri efekti.

Kulmude ombre puhul on tegu siis tagantpoolt ettepoole tumedamast heledamaks mineku efektiga. Sellel on omad tehnikad, kuidas sellist efekti saavutada. Tehnikaid on erinevaid, tehnikud teevad erinevalt, aga tähtis on see, et tehnik teeks asja õigesti, et ei jääks täidetud kulmu efekti.

Olen näinud paljudel tegijatel, kes ei ole veel pikalt püsimeiki teinud ning soovivad saavutada ombre stiili, et pigem on tulemus siiski täidetud kulm. Ka ombre kulmu puhul on väga tähtis vaadata üle tehniku taust, et efekt jääks täpselt selline nagu soovitud — eest heledam ja tagant tumedam. Hongkongis saingi õppida õiget stiili, et jääks vähem eksimisvõimalusi ning need on nipid, mille peale ei tule inimene, kes ei ole pikalt püsimeiki teinud.

Samuti ka mina, ma olen aastaid ja aastaid teinud püsimeiki ning ma läksin õppima, et saada teada, mis on need neli nippi, mis tagavad õige tulemuse. Ombre kulmud on väga populaarsed noorte seas, noored selle Ameerikas turule tõidki ning nüüd kasutavad seda kõik. See jätab loomuliku efekti.

Kas võib öelda, et nüüd on ka püsimeigis pigem hinnas loomulikkus?

Jah, loomulikkus on väga hinnas ja moes. Kui püsimeik tuli, tehti pigem täidetud kulmu, kuna see oli siis moes. Loomulikkus on see, mis on praegu moes, muidugi, kui me läheme õhtul välja, on teised lood, aga üldjuhul siiski loomulikkus.

Kellele eelkõige soovitada ombre stiilis kulmu püsimeiki?

See sobib kõigile, kuid eakamatele naisterahvastele vanuses 60-80 eluaastat, ma siiski ombred ei soovitaks. Neile soovitaksin ma karvtehnikat, ma arvan, et selle aja naiselikule ilule sobib õrn ja mahe karvtehnika. Kuni 55. eluaastani soovitan ma kindlasti kõigile ombre stiili. Kui rääkida värvidest, siis kindlasti mitte ainult tumedast. Mina oma töös kasutan kolme värvi. Alguses kasutasin ma kahte värvi aga Hongkongis õppides hakkas mulle väga meeldima kolme värvi

kasutamine. Samuti ei tee ma ombre stiilis kulme vaid püsimeigi aparaadiga, ma kasutan selleks ka manuaalpliiatsit. Just kulmu algust, heledamat osa teen ma manuaalpliiatsiga.

Kas püsimeigi tegijal peaks olema kunstilist annet või on see kõik õpitav tehnika?

Kui ausalt öelda, siis anne peaks ikkagi olema, kasvõi kuskil kaugel, aga see võiks siiski olemas olla.