Kuidas vabaneda ebameeldivast püsimeigist või tätoveeringust?

Hea uudis neile, kes ei ole rahul püsimeigi või tätoveeringuga, mida on lastud endale teha, on kindlasti see, et Eestis on populaarsust kogumas lasereemaldus. Kui ohutu on antud protseduur, sellest räägib T&M Ilusalongi omanik ning ilulooja Merilin Markov-Valm, kes käis Hongkongis antud uudse protseduuri tarkusi ammutamas.

Kui inimene on teinud püsimeigi ning ta ei ole sellega rahul, siis milline on võimalus sellest loobuda?

Eestis on praegu väga uudne teema lasereemaldus, mis ei ole veel jõudnud isegi paljudesse ilukoolidesse ega ilukirurgiasse. Tean, et praegu käiakse seda õppimas, et seda endale sisse tuua. Paljud vanemad püsimeigi tegijad juba omavad seda salongides. Küll aga ei ole see Eestis veel väga levinud ning seda ei ole väga palju kasutusel. Lasereemaldusega on võimalik eemaldada nii püsimeiki, tattood, kapilaare, pigmendilaike ning ka aknejärgseid arme.

Laseraparaadid on väga erinevad, sest pikslid, millega me sagedusi naha alla viime, et see pigment hakkaks lõhustuma, on erinevad. T&M Ilusalongis on samuti sellest aastast antud teenust võimalik leida. Kui me käisime Hongkongis õppimas, käisime ka messil, et tuua Eestisse parem laseraparaat, millega saab eemaldada tattood ja püsimeiki. Samuti said meie iluloojad koha peal väljaõppe ja neile väljastati vastav sertifikaat.

Kui ohutu on lasereemaldus?

Lasereemaldus ei ole ohtlik, ta on pigem ohutu protseduur, kui jälgida vastavaid reegleid, mida koolitusel õpetati. Tänapäeva laserid on ehitatud niimoodi, et laser eemaldab ning teostab tööd ainult sellele nahapiirkonnale, kus kliendil on tattoo või püsimeik. Tavalise naha peale asetades ta ei tööta. Loomulikult on välja töötatud oma režiim, kuidas nahka hiljem hooldada.

Lasereemaldus on kaks kuni kolm korda kallim kui tattoo või püsimeigi enda tegemine, seega inimesed, kes teevad endale tattood või püsimeiki, peaksid sellega arvestama. Samuti võiks arvestada sellega, et ühe korra protseduuriga tattoost või püsimeigist lahti ei saa. Püsimeigi puhul võib piisata kahest korrast, aga tattoo puhul on neli kuni kaheksa või isegi kümme korda vaja protseduuri korrata, ja sellega tuleb arvestada.

T&M Ilusalong - Merilin Markov-Valm

Milline jääb lasereemaldusel lõpptulemus?

Paraku see on nii, et kõik oleneb kliendi nahatüübist ning sellest, mis pigmenti on kliendile naha alla eelnevalt viidud. Värvilisi tattoosid on keerulisem eemaldada kui tumesinist või musta. Musta ja sinise puhul oleneb muidugi ka see, millised värvid on kokku pandud, sest kui sinna on lisatud lillakat, rohekat või punakat tooni, siis on samamoodi keeruline pigmenti naha alt välja tuua.

Lõpptulemusena on võimalik saavutada naha endine välimus, kuid koht võib jääda heledam just päikese käes, kuna ta on saanud niiöelda kerge trauma tätoveerimise näol. Püsimeik eemaldub kergemini, kuna püsimeiki tehes me viime pigmendi ainult naha pealmisesse kihti, aga tätoveerimisel on see protsess keerulisem.

Juba pakutakse ka teenust, kus neile, kes on eemaldanud püsimeigi või tattoo, valitakse kliendi nahatooniga üksühele pigment ning varjatakse see nii, et midagi pole aru saada.

Kui valutu on protsess kliendile?

Kõik oleneb kliendi valutaluvusest ja tehtud tätoveerimisest. Kuid kliendil tuleb arvestada sellega, et see ei ole päris selline protseduur, mida üldse ei tunne.