Puhas silmailu: lauljatar Helen Adamson tähistas sünnipäeva topless

«Järgmised kolm nädalat tahan Balil päikesest, liivarannalt ja hingematvalt siniselt merelt ammutada energiat, mis aitab kevadpäikeseni rõõmsat meelt ja jumet säilitada,» rääkis Balil ka oma sünnipäeva tähistav Helen Adamson enne reisi.

Sünnipäeva puhul postitas staar endast kauni topless foto otse Bali päikese alt ja basseinist.

«Suur aitäh kõikidele kes mind eile meeles pidasid! Suurim tänu teie õnnesoovide ja heade mõtete eest. On imetore teada, et teil oli aega mõelda mulle ja minu päeva heade soovidega eriliseks muuta, olen väga tänulik!» tänas naine õnnitlejaid.

«Ma ei taha sentimentaalseks muutuda aga pean tunnistama, et minu elu pöördeliseimad ja õnnelikeimad aastad on olnud just viimased, ikka need mis on toonud lähemale 30-le! Eilsest ma üldse ei räägi, mul oli tõesti imetore sünnipäev ja tunnen kuidas mu süda lihtsalt rõkkab rõõmust!»

Heleni eelmine eluaasta oli tema jaoks isiklikult üks olulisemaid: «Kui nii edasi läheb, siis ei oska ma elult muud soovida, kui, et võtan vastu kõik selle mida just minul vaja on!» kirjutas lauljanna ja soovis ka teistele palju armastust.

